11.08.2020

2020-08-11 12:40:24

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (29(9726) от 11 августа 2020 года).

«СОЛДАТЫ ПРАВОПОРЯДКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 ГОДОВ»

Фотовыставка с таким названием, подготовленная Министерством внутренних дел России к 75-летию годовщины Великой Победы, экспонируется в Москве в парке «Ходынское поле». Читайте на странице 2.



НАРУШИЛ? ЗАПЛАТИ!

Сотрудниками столичной Госавтоинспекции проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности злостных нарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов. Продолжение на странице 2.



ЭФФЕКТ ФИКЦИИ

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ столичного полицейского главка пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях. Читайте на странице 2.



МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ?

Общественный совет при УВД по Западному административному округу провёл круглый стол с участием сотрудников отдела уголовного розыска УВД по ЗАО. На мероприятии обсудили эффективные меры по безопасности квартир и домов граждан. Читайте на странице 3.



ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

В целях повышения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД УВД по ЮАО было проведено профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». В мероприятии принял участие председатель Общественного совета при УВД Харис ИЛЬЯСОВ. Читайте на странице 3.



СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ

Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Восточного административного округа Москвы провели профилактическое мероприятие с велосипедистами и мотоциклистами. Продолжение на странице 3.



ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОДПОЛКОВНИКА ЧЕРБАКОВСКОЙ

В московской полиции подполковник внутренней службы Ольга ЧЕРБАКОВСКАЯ работает всего около двух лет. И такой стремительный взлёт: после первого года столичной службы она приняла участие в общегородском конкурсе на звание «Лучший сотрудник подразделений по работе с личным составом». Подробности читайте на странице 4.



НИГДЕ И КРОМЕ, КАК В ЕПГУ!

Жизнь возвращается в свои берега. Как известно, в столице России проводится снятие ограничений по коронавирусу в три этапа. Читайте на странице 5.



ЧТО ТАМ, ЗА ДВЕРЬЮ?

Анатолий Георгиевич давно в «отличниках» службы и не впервые появляется на страницах газеты «Петровка, 38». Несколько лет назад он стал одним из лидеров конкурса «Народный участковый», заняв 2-е место среди московских полицейских. Подробности читайте на странице 5.



ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — К НОВИЧКАМ

За последнее время УВД по СВАО стабильно держится в тройке лидеров по комплектованию личного состава. Было бы несправедливо объяснять успех простой случайностью. Читайте на странице 6.



ПРАВО НА ОТДЫХ

Время от времени любому человеку необходимо отдохнуть от бешеного ритма большого города. Придя вечером домой после тяжёлого рабочего дня, хочется побыть в тишине и покое, выспаться и набраться сил. Увы, так получается далеко не всегда. Читайте на странице 6.



ПОД ВИДОМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В погоне за неправедным обогащением мошенники подыскивают себе жертвы, не проявляя ни малейшей жалости даже к страдающим тяжёлыми недугами людям. Читайте на странице 7.



УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГАЗЛАЙТИНГА

Много копий сломано вокруг проблемы декриминализации домашнего насилия, но практически всегда речь идёт лишь о защите жертв «кухонных боксёров». В то время как насилие может быть не только физическим, но и психологическим. Читайте на странице 7.



ОЛЕГ КАЛИНКИН: «В ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ ВАЖНО УМЕТЬ ПРОСЧИТЫВАТЬ РИСКИ И РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ».

Правоохранительная система развивается параллельно с происходящими изменениями на объектах оперативного обслуживания. Преображение в инфраструктуре отдельно взятого города или всей страны априори подразумевает необходимость соответствовать новым требованиям и веяниям. Читайте на странице 8.



У РОДНОГО ПРИЧАЛА

Всем известно: конец июля расцвечен громкими салютами военных моряков. А между тем примерно в эти же дни, а именно 25 июля, отмечают свой профессиональный праздник полицейские, несущие вахту во внутренних водах страны. Продолжение на странице 9.



МЫ УХОДИМ, УХОДИМ, УХОДИМ…

В июле скончался председатель Совета ветеранов ОМВД России по Басманному району майор милиции Фёдор Лебедев, возглавлявший первичную организацию на протяжении двадцати лет. Вся его трудовая деятельность была неразрывно связана с Басманным (бывшим Бауманским) районом. Читайте на странице 9.



ОТМЕТИНЫ ВОЙНЫ — ЧЕТЫРЕ РАНЕНИЯ

В мирную пору был стражем правопорядка участник Великой Отечественной войны Иван Андреевич Дежичев, который достойно служил в органах внутренних дел на севере Москвы. Продолжение на странице 10.



ДОРОГА БЕЗ КОНЦА

На прошлой неделе я решила побеседовать с очень интересной девушкой. Майор юстиции Ирина БАБАШКИНА служит в органах внутренних дел с 2007 года, занимает должность старшего следователя 3-го отдела следственной части СУ УВД по ЦАО. Читайте на странице 11.



ЗАГОВОР ПРОТИВ ГИТЛЕРА

История не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее человечество веками стремится разгадывать её тайны. И всё равно повторяет ошибки прошлого. Читайте на страницах 12-13.



ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ АЛЕКСЕЯ СТЕЛЬМАХОВИЧА

Среди советских государственных деятелей в начале прошлого столетия было немало людей, которые оставили след в истории Москвы, достигнув значительных высот. Читайте на странице 14.



ЗЯТЬ ЛЮБИТ ВЗЯТЬ

Вряд ли ещё какие-либо родственные отношения обросли в народе таким количеством пословиц, поговорок, легенд и шуток, как между зятем и тёщей. К сожалению, порой такие семейные узы требуют вмешательства буквы закона и стражей порядка. Продолжение на странице 14.



РЕАЛЬНОСТЬ ИРРЕАЛЬНОГО: ХУДОЖНИК ЮРИЙ АННЕНКОВ

В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью». Представлено более 150 работ одного из самых дорогих русских художников: экспонаты привезены из ведущих музеев и частных собраний России и Франции. Продолжение на странице 15.



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