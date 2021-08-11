"Злоумышленники организовали на территории Московского региона и других субъектов РФ сбыт незарегистрированных в установленном порядке лекарств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в торговле незарегистрированными лекарственными средствами.Предварительно установлено, что злоумышленники с использованием интернет-сайта, мессенджера и социальных сетей организовали на территории Московского региона и других субъектов Российской Федерации сбыт незарегистрированных в установленном порядке препаратов. Лекарства нелегально ввозились из Республики Индия и Китайской Народной Республики. Одним из наиболее популярных товаров был гормон роста.Полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Обнаружено и изъято свыше 800 единиц незарегистрированных лекарственных препаратов. Назначено проведение соответствующих экспертиз.Собранные материалы переданы в Следственный отдел СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк