Полицейские рассказали гражданам, как в большинстве случаев действуют злоумышленники, совершая дистанционное хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием...

Сотрудниками полиции Отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы проведены профилактические беседы с гражданами.С целью информирования граждан о наиболее распространенных схемах дистанционных преступлений участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы лейтенант полиции Владимир Якушов и инспектор по административному надзору Отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы лейтенант полиции Виктория Рутковская провели беседы с жителями района. Полицейские рассказали гражданам, как в большинстве случаев действуют злоумышленники, совершая дистанционное хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе используя информационно-коммуникационные технологии.Также сотрудники полиции вручили жителям района памятки с алгоритмом действий, в случае если они столкнутся с мошенническими действиями.Полицейские призывают граждан быть бдительными в общении с незнакомыми людьми, ни при каких условиях не совершать денежные переводы незнакомцам, не сообщать данные своих банковских счетов и карт. В случае, если вам звонят с просьбой совершить какие-либо действия с денежными средствами под любыми предлогами – незамедлительно прекращайте телефонный разговор и самостоятельно перезвоните в полицию.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29