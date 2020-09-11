Помогли областной станции переливания крови. Когда людей посадили на “самоизоляцию” – доноров поубавилось. Крови и её компонентов стала не хватать. На помощь пришли волонтёры. В

Помогли областной станции переливания крови. Когда людей посадили на “самоизоляцию” – доноров поубавилось. Крови и её компонентов стала не хватать. На помощь пришли волонтёры. В апреле, как раз в самый пик пандемии, они объявили акцию #ОставайсяДонором. Алёна Бойкова, координатор команды «Молодёжка ОНФ» во Владимирской области: Сегодня в очередной раз мы пришли на станцию переливания