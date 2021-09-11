В ходе осмотра помещения участковый уполномоченный обнаружил и изъял предметы, похожие на патроны различного калибра...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержал подозреваемого в незаконном хранении патронов различного калибра.Сотрудником полиции совместно с представителями уполномоченной жилищной организации была вскрыта квартира на Кастанаевской улице в связи с жалобами жильцов о том, что происходит затопление, а с хозяевами невозможно связаться.В ходе осмотра помещения участковый уполномоченный обнаружил и изъял предметы, похожие на патроны различного калибра, в количестве 52 штук. Также был установлен 50-летний подозреваемый, который доставлен в отдел полиции для уточнения всех обстоятельств.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые патроны могут быть использованы для стрельбы в различных видах нарезного огнестрельного оружия.Дознанием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93