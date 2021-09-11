Злоумышленница использовала доступ к прикладному программному обеспечению компании и за денежное вознаграждение осуществляла постановку на миграционный учет иностранных граждан...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.Предварительно установлено, что 25-летняя руководитель, управляющая деятельностью хостела в Товарищеском переулке, использовала доступ к прикладному программному обеспечению компании и за денежное вознаграждение осуществляла постановку на миграционный учет иностранных граждан. При этом она достоверно знала, что данные граждане пребывать по данному адресу не будут, поскольку фактически помещение им не предоставлялось.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60