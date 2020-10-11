В ходе обыска по месту проживания задержанного мужчины полицейские обнаружили и изъяли 150 пакетиков с наркотическим средством...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции пресекли попытку сбыта наркотического средства.Участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД в Приютском переулке задержали 25-летнего приезжего мужчину, у которого были изъяты три пакетика с неизвестным веществом общей массой около 3 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон.В ходе обыска по месту проживания задержанного мужчины на улице Александра Солженицына полицейские обнаружили и изъяли 150 пакетиков с аналогичным веществом, общей массой 94,3 грамма.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60