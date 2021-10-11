Сотрудники УВД по Зеленоградскому АО напоминают о получении государственных услуг в сфере миграции через электронный портал...
Отдел по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что получение государственных услуг в сфере миграции через электронный портал является самым простым и экономичным способом получения необходимых документов.
Портал Госуслуги обеспечивает удобный и простой доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации. Одна из основных задач – облегчение в получении личных документов. Электронный портал поможет всем гражданам, минуя длинные очереди, быстро и без проблем в любое время суток получить государственные услуги.
Сейчас доступно оформление целого ряда государственных услуг по линии МВД в электронном виде:
- выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;
- регистрационный учет граждан РФ по месту жительства и месту пребывания;
- получение заграничного паспорта;
- получение адресно-справочной информации;
- оформление приглашения на въезд в РФ иностранных граждан.
При подаче заявления в электронном виде на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) граждане могут с помощью личного кабинета отслеживать статус своего заявления, ознакомиться с информацией о ходе предоставления услуги, задать интересующий вопрос. Кроме того, для пользователей интернет-ресурса предусмотрена 30-процентная скидка на оплату госпошлины.
Пресс-служба УВД по ЗелАО
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