Сотрудники УВД по Зеленоградскому АО напоминают о получении государственных услуг в сфере миграции через электронный портал...

Отдел по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что получение государственных услуг в сфере миграции через электронный портал является самым простым и экономичным способом получения необходимых документов.Портал Госуслуги обеспечивает удобный и простой доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации. Одна из основных задач – облегчение в получении личных документов. Электронный портал поможет всем гражданам, минуя длинные очереди, быстро и без проблем в любое время суток получить государственные услуги.Сейчас доступно оформление целого ряда государственных услуг по линии МВД в электронном виде:- выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;- регистрационный учет граждан РФ по месту жительства и месту пребывания;- получение заграничного паспорта;- получение адресно-справочной информации;- оформление приглашения на въезд в РФ иностранных граждан.При подаче заявления в электронном виде на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) граждане могут с помощью личного кабинета отслеживать статус своего заявления, ознакомиться с информацией о ходе предоставления услуги, задать интересующий вопрос. Кроме того, для пользователей интернет-ресурса предусмотрена 30-процентная скидка на оплату госпошлины.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31