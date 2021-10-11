В ходе обыска в квартире женщины были обнаружены свертки с веществом, общей массой свыше 91 грамма, электронные весы и упаковочный материал...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержали 33-летнюю гражданку по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Как было установлено, ранее судимая за аналогичное противоправное деяние фигурантка уголовного дела намеревалась сбыть партию наркотического средства, но не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была задержана сотрудниками полиции на улице Коненкова.В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили тайники-закладки, которые успела сделать задержанная. У подъезда дома на указанной улице было обнаружено и изъято два свертка с веществом массой более 2 граммов, а в подъезде дома еще один сверток с веществом, массой 1,04 грамма, в которых, согласно справке об исследовании, содержится наркотическое средство – героин.Далее в ходе обыска в квартире женщины были обнаружены и изъяты свертки с веществом, общей массой 91,73 грамма, электронные весы и упаковочный материал. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.В результате дальнейшей работы с задержанной установлено, что она приобрела партию наркотического средства для последующего сбыта путем тайников-закладок.Следствием ОМВД России по району Бибирево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29