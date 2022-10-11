Дополнительные освещение и предупреждающие знаки. Во областном центре планируют сделать более...

Дополнительные освещение и предупреждающие знаки. Во областном центре планируют сделать более безопасными пешеходные переходы.Над проезжей частью повесят лампочки и яркие знаки, предупреждающие автомобилистов о приближении к "зебре". Для этого соорудят Г-образные опоры по обеим сторонам дороги. Работы по устройству дублирующих дорожных знаков оценили почти в три с половиной миллиона рублей. Этих денег хватит на оборудование 12 переходов, самых небезопасных, по мнению мэрии и граждан. Всего же во Владимире 470 пешеходных переходов, из них 90 - около детсадов и школ.