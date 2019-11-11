Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала еженедельный рейтинг. Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертое место в списке

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала еженедельный рейтинг. Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертое место в списке.На данный момент у Медведева 5705 баллов, и он остался на четвертой позиции. Сохранили свое положение все теннисисты, входящие в десятку. Первой ракеткой мира остается испанец Рафаэль Надаль. На втором месте серб Новак Джокович, третье занимает швейцарец Роджер Федерер. Карен Хачанов, как и неделю назад, остается семнадцатым, а Андрей Рублев занимает 23 место.Женская теннисная ассоциация также обновила список. Первую позицию сохранила австралийка Эшли Барти. Вероника Кудерметова поднялась с 41 на 39 место. А на 41 строчку с 35 опустилась Екатерина Александрова. Мария Шарапова сделала четыре шага наверх и занимает 132 место.