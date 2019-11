В США внезапно скончалась от астмы 13-летняя Лорел Григгс. Несмотря на юный возраст, она была уже очень известной актрисой. В 6-летнем возрасте Лорел играла на Бродвее – в постановке Кошка на раскаленной крыше, а позже снималась в кино, в частности, в фильме Вуди Аллена Светская жизнь.

В США внезапно скончалась 13-летняя Лорел Григгс. Несмотря на юный возраст, она была уже очень известной актрисой.В 6-летнем возрасте Лорел играла на Бродвее – в знаменитой постановке "Кошка на раскаленной крыше".Позже она снималась в фильмах, а ее партнерами были такие звезды, как Скарлетт Йоханссон, Кристен Стюарт, Стивом Кареллом, пишет The New York Times.Также она снималась в популярных американских телепроектах, мультсериалах и фильме Вуди Аллена "Светская жизнь".Родственники Лорел сообщили, что причиной смерти стал приступ астмы. Медики пытались спасти девочку, но им это не удалось, пишет издание Usa.one.Поклонники потрясены внезапным уходом из жизни юной звезды. Под фотографией, которую Григгс опубликовала в "Инстаграме" всего 2 недели назад, они оставляют свои соболезнования.Посмотреть эту публикацию в InstagramSwipe to see me looking swaggyПубликация от {Laurel Griggs} (@laurelgriggs_) 23 Окт 2019 в 3:51 PDT