В отношении нарушительницы было составлено 98 административных протоколов...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве привлечен к ответственности водитель, за которым числится более 200 нарушений в области безопасности дорожного движенияИнспекторами ДПС Западного округа города Москвы был установлен владелец «Ниссан Кашкай» – 33-летняя местная жительница, которая в 2020 году совершила 212 нарушений Правил дорожного движения. Административные штрафы за данные правонарушения не оплачивала, в результате чего в отношении нее было составлено 98 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».После передачи информации судебным приставам УФССП по Западному округу города Москвы, водитель погасила имеющуюся задолженность в размере более 260 тысяч рублей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81