Если брать заразившихся, которые после вакцинации попали в реанимацию, то их всего 0,3%

Во Владимирской области доля жителей, заболевших после прививки от коронавируса, не превышает 2,7%. Об этом во время очередного антиковидного брифинга заявил директор департамента здравоохранения Константин Баранов.«Мы продолжаем отставать. По темпам вакцинации регион находится на 81 месте. По уровню охвата пожилых людей старше 60 мы также . При этом вакцины в регионе достаточно. Открыты дополнительные пункты иммунизации. Если брать заразившихся, которые после вакцинации попали в реанимацию, то их всего 0,3%», - подчеркнул глава ведомства.Он также добавил, что вакцина это не модный бренд. Её выбор прежде всего обусловлен медицинскими показаниями, а не желанием владимирцев.«Спутрик Лайт» будет использоваться в ревакцинации. Самая эффективная «Спутник V», - уточнил он.