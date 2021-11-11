Для соблюдения предельного индекса в размере 5,4% жители могут обратиться за компенсацией расходов.

С 1 октября во Владимирской области начали действовать единые нормативы по отоплению многоквартирных домов. Местами ожидается рост платы за теплоснабжение. Повышение коснётся одно- и двухэтажных домах. При этом тариф на тепловую энергию остался прежним.Для соблюдения предельного индекса в размере 5,4% жители могут обратиться за компенсацией расходов в учреждения социальной защиты населения. Для этого необходимо оплатить квитки, а также собратьСрок рассмотрения обращений – 30 суток. Деньги перечисляются на счёт, указанный в заявлении.