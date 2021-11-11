По данным следствия, от незаконных действий аферистов пострадало более 50 граждан, большинство из которых пенсионеры. Причиненный ущерб превысил 10 миллионов рублей.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного округа столицы пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.
Предварительно установлено, что злоумышленники под видом специалистов в области права предлагали гражданам широкий спектр юридических услуг. Договоры с посетителями они подписывали в офисе, расположенном в Лялином переулке. Доверчивые клиенты оплачивали услуги юристов, однако фактически не получали никакой правовой помощи.
В настоящее время следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве расследуется шесть уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий шестеро подозреваемых в мошенничестве были задержаны. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – домашнего ареста, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
По данным следствия, от незаконных действий аферистов пострадало более 50 граждан, большинство из которых пенсионеры. Причиненный ущерб превысил 10 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции по местам проживания фигурантов и в офисном помещении на территории Московского региона проведено 19 обысков. Обнаружены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, договоры на оказание услуг и чеки, подтверждающие их оплату, а также черновые записи с данными клиентов и другие документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк