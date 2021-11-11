По данным следствия, от незаконных действий аферистов пострадало более 50 граждан, большинство из которых пенсионеры. Причиненный ущерб превысил 10 миллионов рублей.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного округа столицы пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.Предварительно установлено, что злоумышленники под видом специалистов в области права предлагали гражданам широкий спектр юридических услуг. Договоры с посетителями они подписывали в офисе, расположенном в Лялином переулке. Доверчивые клиенты оплачивали услуги юристов, однако фактически не получали никакой правовой помощи.В настоящее время следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве расследуется шесть уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий шестеро подозреваемых в мошенничестве были задержаны. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – домашнего ареста, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.По данным следствия, от незаконных действий аферистов пострадало более 50 граждан, большинство из которых пенсионеры. Причиненный ущерб превысил 10 миллионов рублей.Сотрудниками полиции по местам проживания фигурантов и в офисном помещении на территории Московского региона проведено 19 обысков. Обнаружены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, договоры на оказание услуг и чеки, подтверждающие их оплату, а также черновые записи с данными клиентов и другие документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк