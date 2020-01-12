Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание в Иране британского посла, сообщает канцелярия правительства Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание в Иране британского посла, сообщает канцелярия правительства Соединенного Королевства.Ранее сообщалось, что посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр задержан властями в иранской столице во время участия в протестной акции. Посол отрицает эти обвинения и говорит, что пошел на бдение по жертвам катастрофы украинского "Боинга" – отдать дань уважения людям, многие из которых имели британское гражданство. Посол утверждает, что покинул мероприятие как только началось скандирование антиправительственных лозунгов на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу.Позднее посол был отпущен, однако вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также выразил обеспокоенность в связи с задержанием посла. Он назвал инцидент нарушением Венской конвенции и призвал к деэскалации.Инцидент с Макэйром обсудили по телефону Джонсон и Меркель. Они назвали эпизод с задержание дипломата нарушением международного права. В телефонном разговоре Джонсон и Меркель также подтвердили намерение выполнять условия сделки по ядерной программе, ранее заключенной с Ираном.