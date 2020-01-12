Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев покинул резиденцию президента Абхазии, сообщает РИА Новости. Ранее в резиденции прошли переговоры оппозиции с исполняющим обязанности главы республики Раулем Хаджимбой.

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев покинул резиденцию президента Абхазии, сообщает РИА Новости. Ранее в резиденции прошли переговоры оппозиции с и. о. главы республики Раулем Хаджимбой. В них принял участие лидер оппозиции Аслан Бжания, который позднее рассказал журналистам, что передал Хаджимбе требование уйти в отставку и ожидает от него ответа в ближайшее время. Хаджимба призвал придерживаться рамок правового поля.В четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он введет в стране режим чрезвычайного положения.Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги сентябрьских президентских выборов. Сегодня ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта. В них могут принять участие и новые кандидаты.