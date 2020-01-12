9 января в Черном море проходили совместные учения Северного и Черноморского флотов России. Южные морские рубежи России должны быть надежно защищены.

Автор: Дмитрий Киселёв9 января в Черном море проходили совместные учения Северного и Черноморского флотов России. Южные морские рубежи России должны быть надежно защищены. Верховный главнокомандующий прибыл на учения для поверки, ну, а днем позже в Ялте провел важное совещание по развитию полуострова.После воссоединения Крыма с Россией сделано уже немало. Построены и поставлены в строй две крупные теплоэлектростанции — Балаклавская и Таврическая, которые не только решили проблему энергетического голода на полуострове, но и создали большой запас мощности, как говорится, на вырост.Грандиозный инфраструктурный проект — Крымский мост. Автодорога по нему уже работает по полной, железная уже пропускает пассажирские поезда, грузовое движение начнется по Крымскому мосту ближайшим летом. Ударными темпами строится автотрасса "Таврида" – Керчь – Симферополь — Севастополь — 250 километров четырехполосного автобана. На отдельных участках прямо-таки бархатное полотно уже доставляет удовольствие водителям. Полностью проект будет завершен в 2022 году. Работает уже и новый аэропорт - имени Айвазовского — Симферополь. Комфортабельный красавец — лауреат Национальной премии "Воздушные ворота России".Но дел впереди еще много. Интонация президента, надо сказать, была мобилизующей, а поставленная задача — очень понятной."Первое — это дальнейшее повышение качества жизни севастопольцев и крымчан. Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый год, каждый день в своей жизни. Это ремонт домов и реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств: парков, скверов, набережных. Речь идет не только о курортных, туристических зонах, но обо всех населенных пунктах. Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму, навести здесь порядок, в том числе используя ресурсы национальных проектов", — заявил Владимир Путин.Впрочем, вернемся к учениям, на которых среди прочего истребитель МиГ-31К произвел боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".Автор: Евгений РешетневВ этот день в Черном море было и холодно и жарко одновременно. Жарко, разумеется, от пусков крылатых ракет. "Калибры" выстреливали и поражали мишени на воде. А холодно потому, что на Черное море принесло арктический воздух, не иначе как с берегов Мурманска. Это ведь совместные учения двух флотов — Северного и Черноморского.Все до единого пуски "Калибров" производились с трех боевых кораблей: новейшей дизель-электрической подлодки "Колпино", передового проекта "Варшавянка" и двух надводных — фрегата флота "Адмирал Григорович", который лишь четвертый год стоит на вооружении, и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" — этот еще новее — в строю лишь с декабря 2018 года. Таких МРК на флоте сейчас восемь. Некоторые успешно проявили себя в Сирии.Так встречали Владимира Путина на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов", который во время учений не стрелял. Зато именно здесь на одной из нижних палуб, на которые доступ телекамерам был закрыт, находился командный центр учений. Путин следил за пусками с ходового мостика вместе с командиром корабля, министром обороны и командующим Военно-морским флотом.Президент по своим часам сверял подлетное время истребителей, среди которых особенно отличились два перехватчика Миг-31К, которые производили пуски гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". А на крымских утесах стояли одноименные береговые комплексы, и они тоже были задействованы в этих учениях."Маршал Устинов" не был в Севастополе с 1986 года. То есть этот заход — в каком-то смысле момент исторический. За свою 30-летнюю с лишним службу крейсер где только ни был: избороздил половину Мирового океана, видел смены эпох — от поздней советской в 90-е, и в это, мягко говоря, непростое время остался на плаву, а в новый период, когда армия и флот бурно развиваются, корабль вошел обновленным. В 2017-м завершилась его полная модернизация, то есть новые ракеты, новое радиоэлектронное вооружение, цифровое. "Устинов" — пример того, что можно и нужно не только создавать новые проекты, а проводить глубокую модернизацию уже существующих. У командира крейсера Владимира Кузьмина была возможность сравнить — он служил на "Устинове" и в прежнем его воплощении.Новые проекты у флота будут. Впервые у журналистов была возможность увидеть пока еще проект перспективного авианосца проекта "Ламантин". Его показали президенту в фойе Нахимовского училища в Севастополе, куда Путин отправился прямиком с учений.А это кадры с военного совещания, которое президент провел в одной из аудиторий кадетского училища. Говорил о важности флота и ключевых задачах."В XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав. Отмечу, что все последние годы мы уделяли развитию ВМФ повышенное внимание. Направляли на эти цели значительные ресурсы, средства, мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", — подчеркнул президент.В Севастополе Путина ознакомили с еще одной новой разработкой — гибридом вертолета и самолета. Проект дорогой, спорный, но это — безусловная инновация. И Путин ее поддержал.Ракетные пуски завершились успешно. Об этом верховному главнокомандующего доложил главком ВМФ. Ну, а сейчас корабли продолжают маневрировать у берега Севастополя. Всего в учениях были задействованы более 40 летательных аппаратов, более 30 кораблей. Конечно, после вхождения Крыма в состав России Черноморский флот получил колоссальный импульс развития. Демонстрируют это и такие вот учения.