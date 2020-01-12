В российских школах не место вендинговым автоматам и сладкой истории с печенюшками, чипсами и газировкой - об этом говорила на Деловом завтраке в Российской газете министр просвещения РФ Ольга Васильева. Организация питания в школьных столовых, по ее словам, во многом зависит и от директора школы, и от принятой в регионе системы.

В российских школах не место вендинговым автоматам и "сладкой истории" с печенюшками, чипсами и газировкой — об этом говорила на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр просвещения РФ Ольга Васильева. Организация питания в школьных столовых, по ее словам, во многом зависит и от директора школы, и от принятой в регионе системы.Как показывает практика, обед получается гораздо вкуснее, если школа готовит сама, чем когда туда привозят полуготовый продукт и разогревают, сказала министр. Минпросвещения провело всероссийский конкурс лучших региональных и муниципальных проектов школьного питания, ведутся ежегодный мониторинг и опросы родителей.Ольга Васильева привела две цифры: по данным Министерства просвещения, более 80 процентов учеников в школах охвачены горячим питанием, а почти 80 процентов родителей говорят, что качество питания в школе их детей вполне устраивает.Главная причина того, что ребенок может быть недоволен питанием в школе, по словам министра, известна: бывает, что блюда недостаточно разнообразные. На это, по ее словам, жалуются 38,3 процента. При этом активные родители, говорит она, в силах повлиять на ситуацию: есть все законные механизмы, и контролировать школьное меню они могут через родительские комитеты и наблюдательный совет.