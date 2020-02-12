Дагестанский спортсмен, несколько лет проживавший в Санкт-Петербурге, оказался парализован после травм, полученных во время борцовской схватки. Как подчеркнули в Минспорта Дагестана, соревнования, где произошло ЧП, не имели официального статуса.

Спортсмен из Дагестана Пайзутдин Алиев получил страшные травмы во время соревнований по борьбе в Санкт-Петербурге. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Дагестана.Один из зрителей снял на видео момент неудачного приема, проведенного в ходе одной из схваток на Открытом кубке мира по грэпплингу. При этом, в Минспорта Дагестана подчеркнули, что соревнования "не являлись официальными".Как сообщают СМИ, у борца были диагностированы ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга.Известно, что в результате этих травм мужчина оказался парализован.