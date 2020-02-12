Обсуждалась реализация информационной политики, а также широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провёл встречу с представителями делегации из республики Беларусь, которую возглавил начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Иван Кубраков.С российской стороны в мероприятии также принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.Обсуждалась реализация информационной политики, а также широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Олег Баранов отметил, в частности, высокий уровень стратегического партнёрства и взаимодействия на всех уровнях.Глава делегации из республики Беларусь высказал ряд пожеланий о ведении совместной деятельности, а также подчеркнул, что то взаимодействие, которые уже есть, положительно влияет на отношения между двумя подразделениями.По итогам встречи достигнута договорённость о продолжении консультаций и обмена опытом по актуальным вопросам повестки Москвы и Минска в правоохранительной сфере.Обсудив повестку дня, Олег Баранов пригласил гостей на ознакомительную экскурсию, в ходе которой они узнали не только историю легендарной Петровки, 38, но и увидели рабочие будни столичных полицейских.В программе визита также запланирована экскурсия по окружным подразделениям, где с иностранными коллегами встретится руководящий состав управлений.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве