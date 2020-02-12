Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений к Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с журналистами сообщил, что день голосования по поправкам в Основной закон страны было бы разумно сделать выходным.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений к Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с журналистами сообщил, что день голосования по поправкам в Основной закон страны было бы разумно сделать выходным.Сенатор сказал, что планирует это предложение обсудить с президентом России, передает "Интерфакс".Что касается возможной даты голосования, то ранее ряд СМИ со ссылками на источник в рабочей группе называл 22 апреля, которое в этом году приходится на рабочий день – на среду.Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока "никаких дат нет", "они не объявлялись".При этом он отметил, что 22 апреля в качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается.В своем январском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил внести в Конституцию России несколько поправок. В частности, о расширении полномочий парламента и Конституционного суда РФ, запрете высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничении количества президентских сроков, приоритете Основного закона страны над международными соглашениями и некоторые другие.Президент при этом предложил провести общероссийское голосование по внесению в Конституцию поправок и сказал, что подпишет документ, если его одобрят граждане страны.Как показал опрос Левада-центра, большинство граждан России поддерживают изменение Конституции.При этом на недавней встрече с общественностью в Вологодской области Владимир Путин сказал, что предложенные им поправки к Конституции РФ "продиктованы жизнью".