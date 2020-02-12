Во вторник во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой.

Во вторник во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой, передает "Интерфакс".Представитель Кремля отметил, что пока точной формулировки нет. "Она будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы", — сказал он.Он уточнил, что вопросы интеграции не касаются России и Украины. "У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно", — сказал пресс-секретарь президента.