Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Великом Новгороде технопарк Кванториум. По его словам, очень важно, чтобы этот проект был интегрирован в школьные образовательные программы. Он пообщался с юными изобретателями.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Великом Новгороде технопарк "Кванториум". По его словам, очень важно, чтобы этот проект был интегрирован в школьные образовательные программы.Сейчас в стране уже работают 111 кванториумов, в них учатся около 600 тысяч детей. А к 2024 году таких учебных заведений должно быть вдвое больше, около 254, и их будут посещать примерно 2 миллионов детей.Глава правительства осмотрел лабораторию "Энерджиквантум", где дети изучают радиоэлектронику и основы электрических сетей, а также ознакомился с несколькими проектами, в частности с системой распознавания лиц. Ее автором стал десятилетний Святослав Карелин, сообщает РИА Новости. Он рассказал Мишустину о своей разработке и о том, что программированием увлекается с 9 лет и собирается развивать этот проект и совершенствовать.На вопрос, большая ли у юного изобретателя база данных, мальчик рассказал, что пока в памяти его сети хранятся изображения его самого, Мишустина и губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Тогда премьер-министр пожелал ему успехов в программировании."И вноси в базу данных ребят из "Кванториума". Меньше начальников, больше своих друзей", — пошутил Мишустин.В завершении визита Мишустину подарили на память копию берестяной грамоты, написанной новгородским мальчиком Онфимом в XIII веке.