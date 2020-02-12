Минтранс предложил выделить российским авиакомпаниям 1,6 млрд руб. в качестве компенсации за приостановку полетов в Китай, заявил замминистра транспорта Александр Юрчик.

Минтранс предложил выделить российским авиакомпаниям 1,6 млрд руб. в качестве компенсации за приостановку полетов в Китай, заявил замминистра транспорта Александр Юрчик.Минтранс определил размер компенсации совместно с авиакомпаниями, отметил Юрчик. Однако Минтранс и Минфин имеют разные подходы к определению размера компенсации, поэтому сумму могут изменить."Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства. Потому что трудно определить, как считать убытки", — пояснил Юрчик.Минтранс полагает, что убытки возникают потому, что самолеты простаивают на земле, поскольку рейсы прекратились внезапно. Минфин считает, что здесь нет места убыткам, поскольку авиакомпания может поставить самолеты на другие рейсы. "Она, конечно, поставит. Но, во-первых, сейчас низкий сезон. Во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления", — подчеркнул замминистра.Стороны обсуждают вопрос о порядке определения величины убытков, сумма предварительная, добавил Юрчик.В свою очередь глава Минтранса Евгений Дитрих заявил ранее, что авиакомпании могут получить компенсации из бюджета за ограничение количества рейсов в Китай.В связи со вспышкой коронавируса в конце января приостановлены чартерные рейсы из России в Китай, авиакомпании работали только на вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля ограничено регулярное авиасообщение между Россией и Китаем, и только "Аэрофлот" выполняет полеты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Ряд китайских авиакомпаний летает в терминал F аэропорта "Шереметьево".До этого в Китай летали S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.