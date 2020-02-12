Исполняется 40 лет с момента выхода на экраны знаменитого фильма Владимира Меньшова Москва слезам не верит. За эти годы картина не потеряла актуальности и по-прежнему остается для зрителей источником крылатых фраз и путеводителем по Москве. Как магия кино запечатлела разные эпохи жизни столицы?

Исполняется 40 лет с момента выхода на экраны знаменитого фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". За эти годы картина не потеряла актуальности и по-прежнему остается для зрителей источником крылатых фраз и путеводителем по Москве. Как магия кино запечатлела разные эпохи жизни столицы?Один из первый показов фильма прошел здесь — в ДК подмосковного Клина. На премьеру приезжали даже Меньшов и Алентова — интересовались мнением заводчан, ведь фильм изначально задумывался как производственная драма.Производство снимали здесь же, в Клину, на заводе "Химволокно". В кадре — гордость предприятия: крашенные вискозные нити.Вот тот самый цех, на полу узнаваемая плитка, но с 90-х годов производство остановлено, огромное пространство разделили на ангары и теперь сдают арендаторам. Однако бывшие работницы завода до сих пор вспоминают дни съемок."Их не беспокоит здесь аппаратура, все эти режиссеры. Им надо переодеться — они что-то другое надели и пошли", — рассказывает Вера Щеголькова.Но фильм получился, конечно, не о заводе — о Москве. Первая часть — гимн 50-м. Время расцвета поэзии, у памятника Маяковскому толпа слушает Вознесенского. В фильме он, кстати, настоящий.Сцену снимали невероятно долго — режиссер искал ракурс, чтобы спрятать тоннель под Тверской. Рыть его начнут только в 59-м. Получилось — и сейчас с этой точки тоннеля не видно.Искать подходящий для знакомства контингент Люда отправляется в знаменитую Ленинку.Люда говорит, что достала абонемент в научный зал, но конспект пишет в гуманитарном. Его открыли в 58-м — как раз в этом году и начинается действие в фильме.Недавно его отреставрировали, и теперь здесь все точно так, как в фильме. Знаменитая курилка, правда, закрыта. Но и сцену снимали в павильоне.С высоткой, куда на время переезжают героини, режиссер тоже показал фокус. Фасад снимали у дома на Кудринской площади, бывшей Восстания. Именно этот адрес и звучит в фильме. А интерьеры снимали уже в высотке на Таганке — вероятно потому, что они торжественней. Вот тот самый узнаваемый барельеф и тот самый лифт, к которому так бежали героини.- Не нажимайте! Не нажимайте!Звенит будильник, и героиня просыпается в 70-х — в новом квартале домов на Мосфильмовской. Сюда же приглашает Гошу в гости.Дома эти в народе назывались генеральскими — квартиры в них давали руководству Министерства обороны и героям СССР."Герман Степанович Титов — он тогда жил здесь — с большой радостью узнал своего друга по многим комитетам, где они заседали — Алексея Владимировича Баталова", — вспоминает старшая по дому Наталья Зазулина.С Родионом Катя встречается дважды — на Гоголевском бульваре. Здесь — тоже чудеса кинематографии. Сцену снимали сразу на двух лавочках. В одном кадре отчетливо узнается усадьба Нарышкиных. Но стоит героям присесть, и все меняется."Когда камера разворачивается, мы видим дом, стоящий не напротив усадьбы Нарышкиных, а немного в другом месте — это дом номер 8 на Гоголевском бульваре", — говорит москвовед Татьяна Воронцова.Для съемок Гоголевский был выбран неслучайно: сосуд в старом сердце столицы, где не так заметна смена эпох и чувствуется дух города.Москва по-прежнему не верит слезам: ведь это город, где никогда не поздно выиграть в лотерею любовь.