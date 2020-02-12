Мужчина задержал злоумышленника, который выхватил у пожилой женщины сумочку...

Традиционно, при ежегодном подведении итогов оперативно-служебной деятельности, руководство УВД по ЗАО отмечает и граждан, оказавших помощь органам внутренних дел в раскрытии преступлений, жителей, проявивших инициативу, бдительность и смелость.За активную помощь сотрудникам правоохранительных органов при задержании злоумышленника, за проявление гражданского долга и бдительности был отмечен мужчина, работающий и проживающий в районе Ново-Переделкино Западного административного округа.Как сообщалось ранее, мужчина задержал злоумышленника, который выхватил у пожилой женщины сумочку. Увидев происходящее, он мгновенно сориентировался и побежал за грабителем, а догнав его, стал удерживать до приезда сотрудников полиции.Начальник ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы полковник полиции Дмитрий Бик вручил смелому гражданину почетную грамоту и поблагодарил его за оказанную помощь.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93