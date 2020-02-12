К пожилой женщине в дверь позвонили двое, которые представились соседями снизу и сказали, что она якобы их затопила...

Сотрудники ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого в краже у пожилых граждан.В отдел полиции с заявлением о краже денежных средств и мобильного телефона обратилась 72-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в вечернее время к ней в квартиру на Ломоносовском проспекте постучали неизвестные. Открыв дверь, пенсионерка увидела девушку с молодым человеком, которые представились соседями снизу и сказали, что она якобы их затопила. Далее все вместе проследовали в ванную комнату, чтобы посмотреть, все ли там в порядке, а после ухода гостей пенсионерка обнаружила пропажу мобильного телефона и денежных средств. Ущерб составил 315 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный 23-летний приезжий.Следствием ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также полицейские установили, что ранее данный гражданин, представившись сотрудником газовой службы, проник в квартиру 98-летней пенсионерки на Ломоносовском проспекте, откуда похитил ювелирные украшения на общую сумму 22 тысячи рублей. Похищенное он сдал в ломбард, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и поиск возможного соучастника.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56