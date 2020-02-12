Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет теперь заниматься украинским направлением.

Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, мы же не объявляли об этом", — сказал Песков.При этом Песков подтвердил, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет теперь заниматься украинским направлением.Об отставке Суркова в связи со сменой курса на украинском направлении сообщил в конце января директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, напоминает РИА Новости. По его словам, Сурков планировал "медитировать в течение месяца".Позже эту информацию прокомментировал Песков. Тогда он заявил, что указа об отставке нет, а любые рассуждения на эту тему — "это личная точка зрения".