12.02.2020

2020-02-12 17:10:28

Полиция Зеленограда информирует граждан о возможности получения госуслуг со скидкой

УВД по Зеленоградскому АО напоминает жителям округа о сроках действия 30-процентной скидки при оплате государственной пошлины на сайте Госуслуг

На портале gosuslugi.ru предоставлены различные виды услуг, часть из которых являются бесплатными. Однако для получения таких услуг, как регистрация транспортного средства, получение загранпаспорта и других необходимо оплачивать государственную пошлину. Ее размеры устанавливаются Налоговым кодексом РФ и являются одинаковыми для всех граждан Российской Федерации.

При оплате госпошлины через Портал госуслуг предоставляется скидка 30%. Она действует только для физических лиц, и только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг - https://www.gosuslugi.ru при безналичной оплате.

Согласно статье 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ в 2018 году действие скидки при оплате госпошлин на портале продлили на два года, то есть в 2020 году она еще будет действовать. Полиция Зеленограда обращает внимание граждан, желающих воспользоваться госуслугами со скидкой 30%, не откладывать оформление. Это позволит сэкономить ваши денежные средства и личное время.

Также УВД по ЗелАО напоминает, что на портале можно оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления об административном правонарушении. Этой скидки нет срока действия. Она установлена статьей 32.2 КоАП РФ.

Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО

(499) 731-94-31