До десяти лет лишения свободы может грозить лихачу, протащившему за своим автомобилем инспектора ДПС. Полицейский пытался вытащить ключи из замка зажигания легковушки, но злоумышленник сопротивлялся до последнего.

Водитель из Кургана стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после опасной выходки в отношении сотрудника полиции, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, 9 февраля сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль под управлением мужчины, находившегося в состоянии опьянения. После погони инспектор добрался до легковушки. Одной рукой страж порядка взялся за руль, а другой – попытался достать ключи из замка зажигания."Злоумышленник не выполнил законное требование полицейского … протащил его на движущемся автомобиле не менее 20 метров, создавая реальную опасность для жизни и здоровья инспектора ДПС", — говорится в сообщении Следственного комитета.В итоге лихача удалось скрутить. Теперь он может получить до десяти лет лишения свободы.