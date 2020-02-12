Угрозы, шантаж и даже побои: в Москве зафиксировано несколько случаев конфликтов водителей такси с пассажирами, которые для последних закончились травмами. Почему таксисты ведут себя столь беспардонно? Что позволяет им чувствовать себя безнаказанными? И кто в итоге отвечает за безопасность пассажиров?

Угрозы, шантаж и даже побои: в Москве зафиксировано несколько случаев конфликтов водителей такси с пассажирами, которые для последних закончились травмами. Почему таксисты ведут себя столь беспардонно? Что позволяет им чувствовать себя безнаказанными? И кто в итоге отвечает за безопасность пассажиров?- Машина приехала прокуренная, водитель курящий, дороги не знает. Полночи колесили. И, соответственно, сдачу мне тоже не дали. Сказали, что денег нет в наличии.Ситуация знакомая, пожалуй, многим, кто часто пользуется услугами такси. Для Виктора она стала по-настоящему чрезвычайной. Недовольный поездкой мужчина написал жалобу в службу поддержки известного агрегатора такси. На что моментально получил ответ — от самого водителя.- Мне поступил звонок на мой личный мобильный телефон. Человек не представился. Сразу начал говорить в грубой форме: "Я знаю, где ты живешь, с кем ты живешь, ходи теперь и оглядывайся. Я тебя зарежу".К счастью, дальше угроз дело не зашло. А вот у Игоря Григорьева одна из таких поездок на такси закончилась в больнице.- Уже на подъезде к месту вызова таксист начал высказывать претензии, что мы стоим не в том месте. Когда мы сели в салон, он продолжил высказываться. Мы предложили связаться со службой поддержки, чтобы урегулировать вопрос. На что он ответил: выметайтесь из салона.Рассерженный водитель на этом не остановился и решил как следует проучить пассажира.- Я вышел из салона забирать вещи из багажника и получил несколько раз крышкой багажника по спине.И таких случаев много. Так, например, в декабре прошлого года в Москве таксист избил пассажира за то, что тот громко хлопнул дверью. А хрупкую женщину изуродовали за замечания о стиле вождения. Если повезет, виновника найдет полиция, он ответит за побои, но потом снова сядет за руль такси и будет возить пассажиров. И клиент никогда не узнает, чем он рискует, когда вызывает машину."Юридическое лицо — это прокатная контора, которая называет себя таксопарком. На самом деле это не так — это прокат машин с шашечками. Чтобы получить автомобиль в аренду, совершенно не требуется какой-то специальный контроль. Эти люди — просто частные лица, они не являются сотрудниками таксопарка, они не являются сотрудниками такси. Это обыкновенные бомбилы, которые взяли автомобиль в аренду", — говорит правозащитник в сфере легкового такси Елена Гращенкова.По закону компания-агрегатор не обязана проверять биографию водителей и даже требовать справку об отсутствии судимости. Поэтому за руль может сесть абсолютно любой человек, у которого есть права. Пассажиру остается только одно: доверять своей интуиции.