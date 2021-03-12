Злоумышленник проник в салоны автомобилей с помощью неустановленного предмета. Затем он попытался замкнуть провода и завести двигатель, но не смог довести свой преступный умысел до конца...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино по горячим следам задержали 29-летнего подозреваемого в покушении на неправомерное завладение автомобилями», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратился 33-летний житель столицы. Заявитель сообщил, что находился дома на Ферганской улице, когда на его автомобильном брелоке сработала сигнализация. Также ему позвонил сосед, который видел, как кто-то вскрыл его машину марки Nissan Teana. Мужчина вышел на улицу, однако злоумышленник уже скрылся. Подойдя ближе, потерпевший увидел, что двери его иномарки открыты, а на передней панели имеются повреждения и следы попытки завести двигатель.Также в полицию с аналогичным заявлением о попытке угона обратился 51-летний мужчина, работающий водителем такси. Он рассказал, что в машину марки KIA Rio, принадлежащую организации, в которой он работает, также проник неизвестный и пытался ее завести.В ходе патрулирования территории полицейские ППСП ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник, убедившись, что поблизости никого нет, проник в салоны автомобилей с помощью неустановленного предмета. Затем он попытался замкнуть провода и завести двигатель, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был замечен очевидцем.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18