Его незаконную деятельность пресекло УФСБ региона.

Жителя Тулы подозревают в хищении у Почты России почти 2 млн рублей. Об этом сообщает УФСБ по Владимирской области.Как сообщает ведомство, мужчина 1984 года рождения заключил с УФПС Владимирской области договор купли-продажи на ряд товаров стоимостью 1 млн 900 тысяч рублей. При подписании бумаг злоумышленник скрыл свои реальные паспортные данные и, забрав товар, скрылся.Однако сотрудники ФСБ нашли афериста и задержали его. В результате в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.Расследование продолжается.