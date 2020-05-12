Футбольный клуб Ахмат будет расторгать контракты с частью своих футболистов из-за экономической ситуации. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмад Айдаров.

Футбольный клуб "Ахмат" будет расторгать контракты с частью своих футболистов из-за экономической ситуации. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмад Айдаров."Доигровку чемпионата России мы считаем нецелесообразной. Но если в РФС хотят его доиграть, то мы не откажемся, — приводятся слова Айдарова Спортбокс.Ru. — Наше пожелание заключается в принятии решения о будущем текущего сезона в пределах мая. У многих наших игроков завершаются контракты. С частью футболистов мы будем расторгать контракты в связи с экономической ситуацией, чтобы сократить платежную ведомость".Напомним, что на 15 мая намечен исполком РФС, на котором планируют решить возобновлять ли футбольный сезон в России или завершить досрочно. Накануне генеральный директор "Зенита" Алексаенр Медведев назвал крайнюю дату принятия этого решения."Ахмат" после 22 туров премьер-лиги идет на последнем, 16 месте.