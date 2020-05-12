В Госдуму внесен законопроект о штрафах для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан.

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан.Авторами инициативы стали руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия") и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.Документ предполагает, что за оскорбление граждан чиновник может быть оштрафован на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалифицирован на 1 год. За повторное нарушение сумма штрафа составит уже от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, а срок лишения возможности занимать свою должность может быть увеличен до 2 лет, сообщает ТАСС.