Названы новые даты проведения полуфиналов и финала Кубка Германии по футболу. Решающая встреча пройдет 4 июля в Берлине.

Названы новые даты проведения полуфиналов и финала Кубка Германии по футболу. Решающая встреча пройдет 4 июля в Берлине."Саарбрюккен" и "Байер" сыграют в полуфинале 9 июня. 10 июня "Бавария" сыграет с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Победители встретятся в финале 4 июля.Изначально финал Кубка Германии был запланирован на 23 мая. Но в связи с пандемией коронавируса в календарь пришлось внести коррективы.