Свежее захоронение на кладбище в Амурской области подверглось нападению медведя. Косолапый не просто раскопал могилу, но и покусился на тело усопшего. Охотовед снял на видео место ЧП.

Свежее захоронение на кладбище в Амурской области подверглось нападению медведя. Косолапый не просто раскопал могилу, но и покусился на тело усопшего. Охотовед снял на видео место ЧП.Хищник наведался на новое кладбище в Тынде. Его привлекла могила недавно скончавшегося местного жителя. Очевидцы утверждают, что медведь добрался до гроба и съел часть тела покойного.Место уже осмотрел охотовед, который подтвердил, что на кладбище орудовал косолапый. Отмечается, что могила была неглубокой, в связи с этим городские власти намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на нарушение правил захоронения.Зверь, вероятнее всего, будет убит.