Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси занял первое место в споре лучших нападающих Лиги чемпионов в истории по версии Give Me Sport. Рейтинг был составлен на основе соотношения проведенных матчей и забитых в них голов.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в споре лучших нападающих Лиги чемпионов в истории по версии Give Me Sport. Рейтинг был составлен на основе соотношения проведенных матчей и забитых в них голов.Месси провел в рамках турнира 141 матч, поразив ворота соперников 114 раз. Таким образом, его средний показатель результативности составил 0,81 гола за игру. Следом за ним расположился эс-форвард "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Рууд ван Нистелрой, показатель которого равен 0,77 гола. Замкнул тройку нападающий "Ювентуск" Криштиану Роналду (0,76).Помимо них в десятку лучших также вошли Роберт Левандовски из "Баварии" (0,74), Неймар ("Пари Сен-Жермен", 0,61), Филиппо Индзаги, выступавший за "Ювентус" и "Милан" (0,57), Эдинсон Кавани (0,56), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", 0,55), Карим Бензема ("Реал", 0,54) и бывший форвард "Реала" и "Шальке" Рауль (0,5).