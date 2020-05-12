Московская биржа с 13 мая запустит торги недельными опционами на фьючерсы на обыкновенные акции Газпрома и Сбербанка. Новые серии опционов с истечением через две недели начнут поступать в торговую систему еженедельно.

Московская биржа с 13 мая запустит торги недельными опционами на фьючерсы на обыкновенные акции "Газпрома" и Сбербанка. Новые серии опционов с истечением через две недели начнут поступать в торговую систему еженедельно.Истечение (экспирация) недельных опционов пройдет по средам в вечерний клиринг, сообщает Мосбиржа.Объемы торгов квартальными и месячными опционами на фьючерсы на акции "Газпрома" и Сбербанка превысили в 2019 г. 21 млрд руб. и 17 млрд руб. соответственно.Фьючерс — финансовый инструмент, контракт на покупку/продажу актива в определенную дату в будущем, но по текущей рыночной цене. Предметом такого контракта (базовым активом) могут выступать акции, облигации, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции и так далее.