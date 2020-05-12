Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко назвал причину смерти экс-губернатора Рязанской области, сенатора Олега Ковалева. По его словам, Ковалев скончался от остановки сердца. По предварительным данным, бывшего главу региона похоронят в четверг, 14 мая.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко назвал причину смерти экс-губернатора Рязанской области, сенатора Олега Ковалева. По его словам, Ковалев скончался от остановки сердца. По предварительным данным, бывшего главу региона похоронят в четверг, 14 мая, передает РИА Новости.Тимченко добавил, что похороны, скорее всего, состоятся не в Рязани, а в Москве.Более точно о причине смерти 71-летнего сенатора можно будет сказать только после экспертизы. Как отметил глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, у Ковалева был ряд заболеваний."С высокой долей вероятности это может быть сердечно сосудистая недостаточность", – сказал он.Вопрос о том, кто заменит его в нижней палате парламента, пока не поднимается. Соответствующее решение будет приниматься после похорон, отметил пресс-секретарь нынешнего губернатора региона Денис Арапов.Тем временем власти Рязанской области выразили соболезнования в связи с кончиной Ковалева."За долгую трудовую деятельность, в том числе почти десять лет работы в должности губернатора региона, он внес большой вклад в его социально-экономическое развитие, – сказано в сообщении, размещенном на сайте областного правительства. – Олег Иванович награжден высокими государственными наградами за заслуги в законотворческой деятельности, укреплении и развитии российской государственности".Соболезнования выразил и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а спикер Совета Федерации Валентина Матвинеко назвала покойного ответственным и опытным государственным деятелем."С глубокой скорбью узнала о кончине Олега Ивановича Ковалева. Олег Иванович был (…) принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству", – цитирует Матвиенко пресс-служба СФ.Вице-спикер СФ Галина Карелова отметила, что Ковалев всегда был человеком активной жизненной позиции и вкладывал в работу много энергии, души и инициативы."Строитель-профессионал, опытный хозяйственник, в Совете Федерации он активно занимался борьбой с долгостроем в регионах, – цитирует Карелову ТАСС. – Нам будет очень не хватать его масштабного взгляда, доброго отношения, просто обычного человеческого присутствия".Ковалев скончался в ночь на 11 мая. Он умер у себя дома после продолжительной болезни.