В Сети появились кадры с места пожара на производстве в Чехове. Как сообщают очевидцы, возгорание произошло на территории, где осуществлялась переработка автомобильных покрышек. По последним данным, огонь охватил пять тысяч квадратных метров.

В понедельник, 11 мая, на территории завода в подмосковном Чехове вспыхнул пожар. Очевидцы публикуют в Сети кадры инцидента.По последним данным, площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службе регионального управления МЧС РФ.Возгорание произошло на площадке, где производилась переработка резиновых изделий – как утверждают в социальных сетях местные жители, речь идет об автомобильных покрышках.Известно, что в настоящее время угрозы дальнейшего распространения огня нет, в результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.