Регистратор очевидца запечатлел момент фатального столкновения мотоцикла и кроссовера. В результате аварии водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте, его пассажирка выжила и была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

На видео попал момент аварии с летальным исходом, произошедшей в воскресенье, 10 мая, в городе Сосногорске, расположенном в Коми.Водитель автомобиля Kia Sportage попытался пересечь перекресток, однако не заметил мотоциклиста, который врезался в кроссовер.Как сообщают СМИ, в результате столкновения на месте ДТП погиб мужчина 1992 года рождения, управлявший двухколесным транспортным средством. Его пассажирка 1995 года рождения выжила – пострадавшую женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.