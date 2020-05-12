Президент РФ Владимир Путин напомнил главам регионов об исключительной ответственности за каждый шаг по борьбе с коронавирусом. С соответствующим заявлением он выступил на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации в стране.

Президент РФ Владимир Путин напомнил главам регионов об исключительной ответственности за каждый шаг по борьбе с коронавирусом. С соответствующим заявлением он выступил на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации в стране, которое транслировал телеканал "Россия 24"."Сейчас ответственность регионов, всех уровней власти буквально за каждый шаг исключительно велика​​​. Это касается и реализации всех профилактических мер, и четкой, обоснованной линии на постепенное снятие ограничений", – отметил Путин.Что касается постепенной отмены противовирусных ограничений, то, по словам президента, к этому нужно подходить точечно."У нас большая страна – эпидемиологическая обстановка в регионах разная​​​. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой", – подчеркнул глава государства.Путин напомнил, что губернаторы сохраняют за собой право ограничивать или даже на время останавливать работу предприятий, не соблюдающих санитарные нормы. Он добавил, что такие решения должны приниматься по рекомендации санитарных врачей и согласовываться с правительством России. При этом за работниками остановленных предприятий должна сохраняться заработная плата.По мнению президента, столичный опыт по борьбе с распространением COVID-19 показывает, что в нынешних условиях можно обеспечить бесперебойную работу предприятий."Но, повторю, это должны быть детально просчитанные решения глав субъектов федерации", – заключил Путин.Ранее президент заявил, что с 12 мая заканчивается период нерабочих дней, объявленный им в числе мер против распространения коронавируса. С этого же дня в Москве должны заработать промышленные предприятия и стройки.