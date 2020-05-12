По поручению президента из федерального бюджета выделяются средства на стимулирующие выплаты работникам стационаров соцобслуживания, а также гражданам, взявших на попечение инвалидов, сирот или престарелых. Предложения по допвыплатам волонтерам, активно участвующих в борьбе с распространением коронавируса, необходимо подготовить до 20 мая.

По поручению президента из федерального бюджета выделяются средства на стимулирующие выплаты работникам стационаров соцобслуживания, а также гражданам, взявших на попечение инвалидов, сирот или престарелых. Текст поручения президента опубликован на сайте Кремля.Выплаты работникам профильных организаций, принявших на обслуживание инвалидов и престарелых, а также волонтерам и другим гражданам, которые взяли домой на временное проживание инвалидов, престарелых, детей-сирот предусмотрены с 1 апреля по 30 июня и составят не менее одного МРОТ. С 15 апреля по 15 июля доплату за особые условия труда получат работники, которые трудятся посменно в стационарах соцобслуживания. Их размер будет зависеть от категории работника, дополнительной нагрузки, а также возникновения очагов коронавируса.Предложения по допвыплатам волонтерам, активно участвующих в борьбе с распространением коронавируса, необходимо подготовить до 20 мая. Их разработают и представят главе государства при участии Ассоциации волонтерских центров и бизнес-сообщества.В эти же сроки правительство обязано проработать вопрос о включении сфер деятельности, связанных с производством реабилитационной продукции, в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Эти предприятия также получат дополнительную поддержку.Выделенные ранее распоряжением президента 3 млрд рублей на социально ориентированные некоммерческие и благотворительные организации, которые помогают соцучреждениям и нуждающимся гражданам в период ограничительных мер, должны дойти до адресатов быстрее, распорядился президент.