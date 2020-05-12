Созданные в последние годы благоприятные условия для развития экономики, оздоровление банковской и финансовой системы и накопленные резервы позволяют властям РФ принять дополнительные решения по поддержке людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Созданные в последние годы благоприятные условия для развития экономики, оздоровление банковской и финансовой системы и накопленные резервы позволяют властям РФ принять дополнительные решения по поддержке людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.В частности, дополнительную поддержку от государства в связи с пандемией коронавируса COVID-19 получат 27 миллионов российских детей от младенцев до школьников. Внесенные Путиным изменения в указ президента РФ от 7 апреля 2020 года "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" предусматривают, в частности, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам России, проживающим на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего российское гражданство.По словам Путина, люди, которых будут напрямую затрагивать предлагаемые меры поддержки, должны знать свои права, а органы власти — безусловно их обеспечивать. Прежде всего, отметил президент, речь идет о семьях с детьми, которым сейчас приходится очень непросто, если семья лишается привычного дохода.Владимир Путин также отметил: число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 миллиона, что вдвое выше уровня начала апреля. Данная непростая ситуация, по его словам, требует комплексных действий по стабилизации рынка труда и по поддержке людей, оставшихся без работы. Президент попросил правительство подготовить соответствующие решения, сообщив, что они будут обсуждаться на отдельном совещании до конца мая.Обращение президента к гражданам России в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке транслировали телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт 33Live.RuRu.