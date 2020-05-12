Безрассудно забегать вперед при снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, опасно. Однако и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Безрассудно забегать вперед при снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, опасно. Однако и "сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя", заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.По словам президента, "нужно пройти между Сциллой и Харибдой". Членов правительства и рабочей группы Госсовета он попросил оказывать помощь и экспертную поддержку регионам в ходе реализации их планов постепенного выхода из режима ограничений.Путин также напомнил главам регионов об исключительной ответственности всех уровней власти за каждый шаг в борьбе с коронавирусом. По его словам, это касается как реализации всех профилактических мер, так и четкой, обоснованной линии на постепенное снятие ограничений.К постепенной отмене противовирусных ограничений, отметил глава государства, нужно подходить точечно. России предстоит долгая и сложная борьба с коронавирусом, и права на ошибку нет, подчеркнул он. Решающее слово при снятии ограничений принадлежит врачам и специалистам, отметил президент."Главное для нас — это жизнь, здоровье, безопасность людей", — подчеркнул Путин.В частности, по словам президента, пока в нашей стране исключены массовые мероприятия. Это связано с эпидемиологической обстановкой — обеспечить безопасность участников таких мероприятий пока невозможно.Предложенные им меры по поддержке граждан, социальной сферы и экономики Путин назвал абсолютно беспрецедентными, отметив, что они признаны целесообразными и возможными к исполнению. Они должны быть исполнены, подчеркнул он, попросив участников совещания — глав регионов и членов правительства — "отнестись к этому самым серьезным образом".Таких ресурсов на поддержку россиян и отдельных отраслей экономики, по мнению президента, в новейшей истории наше государство еще не выделяло, даже в сложные годы прошлых мировых экономических и финансовых кризисов.Обращение президента к гражданам России в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке транслировали телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт 33Live.RuRu.