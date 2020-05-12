Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Тони Фергюсон рискует на год остаться без выступлений в октагоне. Перелом орбитальной кости, который он получил в бое против Джастина Гэтжи, может потребовать операции.

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Тони Фергюсон рискует на год остаться без выступлений в октагоне. Перелом орбитальной кости, который он получил в бое против Джастина Гэтжи, может потребовать операции.Если хирургическое вмешательство все-таки потребуется 36-летнему бойцу, то это может оставить его без спорта на срок от четырех месяцев до года, сообщает MMA Mania. Именно такой промежуток времени необходим для полного восстановления от подобных травм.Напомним, что Фергюсон и Гэтжи оспаривали титул временного чемпиона UFC. Тони потерпел поражение в результате технического нокаута — за полторы минуты до завершения поединка главный рефери Херб Дин остановил бой. Тони пропустил сотню ударов в голову и под конец боя оказывал слабое сопротивление сопернику.Это поражение стало для него первым за предыдущие восемь лет. Его беспроигрышная серия составляла 12 боев.