Президент США Дональд Трамп исключил возможность пересмотра торговой сделки с Китаем, утверждая, что китайские переговорщики хотели бы, чтобы изменения принесли пользу только их стороне. Об этом пишет South China Morning Post.

Президент США Дональд Трамп исключил возможность пересмотра торговой сделки с Китаем, утверждая, что китайские переговорщики хотели бы, чтобы изменения принесли пользу только их стороне. Об этом пишет South China Morning Post.Отвечая на брифинге в Белом доме на вопрос о сообщениях о том, что Китай хотел бы возобновить переговоры по торговой сделке, Трамп сказал: "Нет. Меня это не интересует"."Мы заключили сделку. Я тоже слышал, что они хотели бы возобновить торговые переговоры, чтобы сделать сделку лучше для них, — сказал Трамп. — Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое подписали".Торговое соглашение первой фазы между Вашингтоном и Пекином было подписано 15 января. В рамках сделки Китай обязался увеличить закупки американских товаров с базового уровня 2017 года на $200 миллиардов в течение двух лет.Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб второй по величине экономике мира, поставив под сомнение способность Китая совершать подобные покупки.Трамп пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство в рамках сделки.На прошлой неделе вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин договорились работать вместе, чтобы создать благоприятные условия для реализации торговой сделки первой фазы.